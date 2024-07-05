Рады представить вам новый бренд на рынке душевых кабин — AvaCan!
Хотим обратить внимание, что ребрендинг (прежнее название Deto) не отразится на прежних условиях, качестве,
Мы очень дорожим налаженными годами взаимовыгодными отношениями, поэтому готовы становиться лучше для вас!
Гарантия на душевые кабины AvaCan увеличивается до 8 лет.
В подарок к каждой душевой кабине AvaCan предоставляются запасной комплект роликов и запасной керамический картридж.
К отгрузке будут доступны товары как с НДС, так и без НДС.
Также сообщаем, что политика компании предусматривает ЗАПРЕТ на продажу нашей продукции на маркетплэйсах.