Душевые кабины AVACAN – официальный дилер в России!

Рады представить вам новый бренд на рынке душевых кабин — AvaCan!

Хотим обратить внимание, что ребрендинг (прежнее название Deto) не отразится на прежних условиях, качестве, ассортименте и стратегических планах кампании.

Мы очень дорожим налаженными годами взаимовыгодными отношениями, поэтому готовы становиться лучше для вас!

Гарантия на душевые кабины AvaCan увеличивается до 8 лет.

В подарок к каждой душевой кабине AvaCan предоставляются запасной комплект роликов и запасной керамический картридж.

К отгрузке будут доступны товары как с НДС, так и без НДС.

Также сообщаем, что политика компании предусматривает ЗАПРЕТ на продажу нашей продукции на маркетплэйсах.