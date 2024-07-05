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Популярные товары
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
83 400 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
83 400 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
79 800 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1510 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1510 N с LED-подсветкой и гидромассажем
79 800 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
78 900 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с LED-подсветкой
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с LED-подсветкой
78 200 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 L N с LED-подсветкой
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 L N с LED-подсветкой
78 200 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM4512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM4512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
76 900 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM4511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM4511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
76 000 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1580 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1580 N с LED-подсветкой и гидромассажем
75 500 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2710 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM2710 N с LED-подсветкой и гидромассажем
75 400 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM1512 R N с гидромассажем
75 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с LED-подсветкой и гидромассажем
80 300 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
78 900 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с гидромассажем и электрикой
77 400 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2710 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM2710 с LED-подсветкой и гидромассажем
76 800 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2790 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM2790 с LED-подсветкой и гидромассажем
75 800 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2710 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM2710 N с LED-подсветкой и гидромассажем
75 400 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с LED-подсветкой
75 200 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2790 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM2790 N с LED-подсветкой и гидромассажем
74 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2710 с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM2710 с гидромассажем и электрикой
73 900 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой
Открытая душевая кабина Avacan EM2712 R N с LED-подсветкой
73 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2790 с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM2790 с гидромассажем и электрикой
72 900 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM2712 R с электрикой
72 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
170 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
155 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
147 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V170
Закрытая душевая кабина Avacan V170
128 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V160
Закрытая душевая кабина Avacan V160
123 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V150
Закрытая душевая кабина Avacan V150
117 800 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
102 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
100 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
170 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
155 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
147 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
102 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
100 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
99 900 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan V1015
Закрытая душевая кабина Avacan V1015
86 100 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K401S с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan K401S с LED-подсветкой
77 100 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan V9015
Закрытая душевая кабина Avacan V9015
76 700 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K409S с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan K409S с LED-подсветкой
75 100 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan V8015
Закрытая душевая кабина Avacan V8015
74 600 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K401S с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan K401S с электрикой
74 000 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K408S с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan K408S с LED-подсветкой
72 298 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K409S с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan K409S с электрикой
72 000 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K408S с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan K408S с электрикой
69 338 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K401S
Закрытая душевая кабина Avacan K401S
66 500 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K409S
Закрытая душевая кабина Avacan K409S
64 400 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan K408S
Закрытая душевая кабина Avacan K408S
64 158 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V170
Закрытая душевая кабина Avacan V170
128 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V160
Закрытая душевая кабина Avacan V160
123 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V150
Закрытая душевая кабина Avacan V150
117 800 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с LED-подсветкой и гидромассажем
78 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4511 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM4511 R с LED-подсветкой и гидромассажем
77 500 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM4512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM4512 L N с LED-подсветкой и гидромассажем
76 900 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM4511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM4511 R N с LED-подсветкой и гидромассажем
76 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с гидромассажем и электрикой
75 400 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4590 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan EM4590 с LED-подсветкой и гидромассажем
75 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4511 R с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM4511 R с гидромассажем и электрикой
74 600 ₽
В КОРЗИНУ
Открытая душевая кабина Avacan EM4590 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Avacan EM4590 N с LED-подсветкой и гидромассажем
73 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 L с LED-подсветкой
73 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
99 900 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой
99 900 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с гидромассажем
98 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с гидромассажем
98 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R
93 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L
93 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
170 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с электрикой
155 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava
147 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой и гидромассажем
106 600 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
105 100 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
102 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 L с LED-подсветкой
101 500 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan A01 LED с кнопкой и гидромассажем
100 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R LED с кнопкой
99 900 ₽
В КОРЗИНУ

Душевые кабины AVACAN – официальный дилер в России!

Рады представить вам новый бренд на рынке душевых кабин — AvaCan!

Хотим обратить внимание, что ребрендинг (прежнее название Deto) не отразится на прежних условиях, качестве, ассортименте и стратегических планах кампании.

Мы очень дорожим налаженными годами взаимовыгодными отношениями, поэтому готовы становиться лучше для вас!

Гарантия на душевые кабины AvaCan увеличивается до 8 лет.

В подарок к каждой душевой кабине AvaCan предоставляются запасной комплект роликов и запасной керамический картридж.

К отгрузке будут доступны товары как с НДС, так и без НДС.

Также сообщаем, что политика компании предусматривает ЗАПРЕТ на продажу нашей продукции на маркетплэйсах.

Нет в наличии
Открытая душевая кабина Avacan L908 N
Открытая душевая кабина Avacan L908 N
33 600 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan L890
Закрытая душевая кабина Avacan L890
36 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan L720 L
Закрытая душевая кабина Avacan L720 L
43 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R
Закрытая душевая кабина Avacan A102 R
93 300 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan D102S R
Закрытая душевая кабина Avacan D102S R
65 200 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan V1215
Закрытая душевая кабина Avacan V1215
97 000 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan D279S
Закрытая душевая кабина Avacan D279S
57 600 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan V9015
Закрытая душевая кабина Avacan V9015
76 700 ₽
В КОРЗИНУ
Закрытая душевая кабина Avacan L910 с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Avacan L910 с гидромассажем
47 400 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan EM1590 с гидромассажем и электрикой
Закрытая душевая кабина Avacan EM1590 с гидромассажем и электрикой
71 300 ₽
В КОРЗИНУ
Нет в наличии
Закрытая душевая кабина Avacan V1245
Закрытая душевая кабина Avacan V1245
87 800 ₽
В КОРЗИНУ
Новости
05.07.2024 19:56
Гарантия 8 лет
Спешим сообщить, гарантийный срок на все модели душевых кабин и уголков AvaCan - составляет 8 лет!
05.07.2024 19:50
Начало продаж
Политика компании предусматривает ЗАПРЕТ на продажу продукции на маркетплэйсах.
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Закрытая душевая кабина Avacan EM2790
Выбирая душевую кабину Avacan ЕМ2790, вы останетесь довольны своей покупкой. Ведь финская компания Avacan предлагает изделия европейского качества по разумной цене. Для предотвращения протечек воды кабина собирается без использования герметика и для соединения шлангов используются резьбовые соединения. Акриловый поддон выдерживает нагрузку до 320 кг и имеет нескользящее покрытие.
Открытая душевая кабина Avacan BM4590 N
Если Вы ищите компактную и надежную душевую кабину по разумной цене, то модель BM4590 N то, что Вам нужно. Она имеет форму четверти круга с радиусом 90 см и монтируется в угол помещения. В комплектацию не входит крыша, за счёт чего её стоимость получается очень демократичная. Для приёма водных процедур имеется ручной душ, который можно закрепить на удобной высоте.
Закрытая душевая кабина Avacan EM1512 R
Любая закрытая душевая кабина предполагает наличие крыши. Входит она в комплектацию и кабины Avacan EM1512 R. В данной модели в крыше сделаны отверстия для принудительной вентиляции, которую можно вывести в общедомовую вентиляционную шахту. Тем самым снизив влажность в помещении ванной комнаты. Также в крышу вмонтирована лейка верхнего «тропического» душа.
Закрытая душевая кабина Avacan Z120 Kerava с паром
Белоснежная душевая кабина Avacan Z120 Kerava с прозрачными стенками из сверхпрочного закаленного стекла толщиной 6 мм удачно дополнит интерьер любой ванной комнаты. Невысокий акриловый поддон гарантирует легкий вход и выход из кабины любому пользователю. А нескользящая вставка «из дерева» обеспечит безопасность и высокую гигиеничность благодаря своим антибактериальным свойствам.
Закрытая душевая кабина Avacan EM4512 R с гидромассажем и электрикой
Асимметричная душевая кабина Avacan EM4512 R благодаря своей форме и габаритным размерам 120 на 80 см позволит Вам с комфортом разместиться внутри для приёма водных процедур. Для этого в крышу кабины вмонтирована лейка верхнего душа, имитирующего тропический ливень. Также имеется ручной душ. Длина его шланга составляет 150 см. А лейка может крепиться на штанге.
Отзывы о душевых
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